Футболисты ФК «Луки-Энергия» готовятся к турниру в Санкт-Петербурге

21:11, 01 февраля 2023, ПАИ

У футболистов «Луки-Энергии» начался первый учебно-тренировочный сбор, который будет проходить на стадионе «Экспресс» до 12 февраля. Спортсмены готовятся к матчам турнира на призы полномочного представителя президента РФ в СЗФО, которые начнутся в Санкт-Петербурге с 14 февраля. Об этом сообщается в группе администрации города Великие Луки в соцсети «ВКонтакте».

Начался сбор с общекомандного собрания, после которого футболисты провели первую в этом году тренировку.

Задачи сбора связаны с созданием базы физической подготовки на сезон, повышением технической и тактической готовности команды, становлением спортивной формы футболистов к началу второго этапа первенства во второй лиге. «Особое внимание будет уделяться вопросам функциональной подготовки футболистов, главнейшим из которых является развитие выносливости игроков», — отметили в администрации города.

Начался тренировочный процесс с втягивающего микроцикла: это подведение всех игроков команды к определённому уровню подготовки, необходимому для последующей базовой работы. Далее следует общеподготовительный цикл, то есть совершенствование всех видов выносливости, комплексное развитие двигательных качеств футболистов, силовая подготовка. «В этот период ребята будут получать уже серьёзные нагрузки», — говорится в сообщении.

Также по окончании первого этапа первенства России «Луки-Энергия» рассталась с защитником Александром Петуховым, полузащитниками Максимом Аленичевым и Игорем Таракановым. В сентябре по семейным обстоятельствам команду покинул полузащитник Никита Бурдыкин.

«Луки-Энергия» пополнилась тремя защитниками. В команду возвратился автор лучшего сентябрьского гола «Группы 2» ПФЛ, 25-летний Иван Овсянкин. В центр обороны призван 24-летний воспитанник великолукского футбола Александр Мищенков. На просмотр из «молодёжки» СШ № 2 ВО «Звезда» приглашён 17-летний Иван Белик.

Тренерский штаб кроме тренировочного процесса запланировал один контрольный матч, который команда проведёт 8 февраля в Витебске с одноимённым клубом.