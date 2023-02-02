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Общество

Более 165 км дорог отремонтируют в Псковской области в этом году

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников с и. о. председателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству Станиславом Стармолотовым обсудили ход модернизации дорожной сети в 2023 году. Об этом глава региона сообщил в своем Telegram-канале.

«Уже заключено более 80% контрактов. Это хороший и важный показатель, учитывая наши планы в течение года привести в порядок свыше 165 км дорог», - уточнил губернатор.

Речь идет об участках дорог Новгородка - Пушкинские Горы в Пушкиногорском районе (12 км), Великие Луки-Усвяты в Великолукском районе (15 км), Опочка - Дубровка - граница с Белоруссией в Себежском районе (19 км), Порхов - Успенье в Порховском и Дедовичском районах (свыше 30 км), Пушкинские Горы - Локня в Новоржевском районе (12 км).

Также завершится капремонт дорог Новоржев - Опочка в Опочецком районе с мостом через реку Кудка и Себеж - Глубочица в Себежском районе.

«В Псковском районе приступим к ремонту дороги Череха-Назимово протяженностью более 11 км. Контракт рассчитан на 4 года.  В Пскове отремонтируем участки ул. Яна Фабрициуса, Труда и Коммунальной. Также полностью завершим реконструкцию Троицкого моста», - написал губернатор.

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