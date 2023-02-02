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Общество

До -2 градусов ожидается сегодня в Пскове

Облачная погода ожидается в Псковской области сегодня, 2 февраля. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале региона со ссылкой на данные Псковского гидрометцентра.

 

Возможны небольшие осадки, местами умеренные, в виде снега и мокрого снега. На дорогах местами образуется гололедица. Будет дуть ветер южных направлений умеренный. Температура воздуха в регионе днём составит от 0 до -5, ночью – от -2 до -7.  

В Пскове днём синоптики прогнозируют мокрый снег, ночью небольшой снег. Температура днем – от 0 до -2 градусов, ночью – от -3 до -5. 

В Великих Луках также ожидаются небольшие осадки в виде снега. Температура максимальная днем – от 0 до -2 и минимальная ночью – от -2 до -4. 

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