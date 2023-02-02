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Культура

Выставка «Патриотический февраль» открылась в Пскове

Выставка «Патриотический февраль» Геннадия Куркина открылась в Доме ремесел в Пскове. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале комитета по культуре региона.

Фото здесь и далее: Псковский областной центр народного творчества

В экспозиции представлены 67 картин, посвящённых истории мировых и отечественных войн. Работы выполнены в технике бисерного ткачества и вышивки бисером. Данную выставку Геннадий Куркин готовил 5 лет. Серия работ посвящена Отечественной войне 1812 года, геральдическим символам, также в экспозиции – портреты русских царей, императоров, военачальников, витязей, богатырей, варягов, рыцарей.

По словам Геннадия Куркина, процесс создания каждой картины индивидуален, многое зависит от качества материала, техники работы и задумки автора. Открывая выставку, мастер рассказал, что творчеством занимается уже 16 лет, а чтобы освоить все тонкости бисерного ткачества и вышивки, он окончил специальные курсы.

Также в ходе мероприятия Геннадий Куркин анонсировал работы для будущих выставок: авторские орнаменты, картины на пушкинскую и православную тематики.

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