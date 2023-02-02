Профессор, жулик и гусь: актер станет гостем программы на «Серебряном дожде»

11:57, 02 февраля 2023, ПАИ

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Артист Псковского театра драмы Максим Плеханов станет гостем программы «Минкульт». Новый выпуск передачи выйдет в эфир радиостанции «Серебряный дождь» (ФМ 88.3 ) сегодня, 2 февраля, в 14:00.

Темы для обсуждения:

- Профессор фонетики, жулик и гусь: сколько времени и сил забирает работа над ролью?

- Сыграй-ка: откуда в арсенале актёра музыкальные инструменты, сделанные из бревна, трубы и других подручных материалов?

- Фатальность жизни: можно ли отказаться от роли в спектакле?

- Точка отсчета: с чего начался путь на сцену?

- Местный обыватель: как не стать «Ионычем», живя в Пскове?

- Созависимые отношения: насколько актёр зависим от зрителя?

Об этом и многом другом - в эфире программы «Минкульт». Видеотрансляцию программы можно посмотреть на портале Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».