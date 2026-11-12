Главный архитектор Псковской области станет гостем программы «Минкульт»

13:26, 12 ноября 2026, ПАИ

Главный архитектор Псковской области Евгений Шапкин станет гостем программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в четверг, 12 ноября. Темой эфира станут современные тенденции и влияние архитектуры на повседневную жизнь и развитие городской среды.

В студии обсудят, как сочетать современную застройку с сохранением исторического облика, где проходит граница между интересами инвесторов и потребностями жителей и почему проекты в Печорах и Пскове продолжают удивлять экспертов. Также речь пойдёт о благоустройстве общественных пространств, дизайн-коде и визуальном шуме.

Евгений Шапкин расскажет, за какие решения отвечает главный архитектор региона, по каким признакам можно оценить, насколько улица или квартал удобны для жизни.

«Минкульт» выйдет в эфир «Серебряного дождя» в 14:00 сразу после выпуска новостей. Видеотрансляция программы будет доступна на сайте Псковского агентства информации и в группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».