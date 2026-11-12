В ПсковГУ назвали победителей конкурса «Живая сказка»
Итоги конкурса иллюстрации и рисунка «Живая сказка» подвели в ПсковГУ. Конкурс проводился в рамках проекта «В гостях у своих: живые сказки», эксперты отметили высокий уровень всех присланных работ. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе вуза.
Победителями стали десять обучающихся:
- Дарья Белоусова, Псковский областной колледж искусств имени Римского-Корсакова;
- Ольга Дашкевич, колледж ПсковГУ;
- Олеся Лыткина, Центр образования Опочецкого района СП «Средняя школа № 4»;
- Милана Приказчикова, МБОУ ЦО ППК;
- Варвара Серебрянникова, колледж ПсковГУ;
- Валерия Серегина, Псковский областной колледж искусств имени Римского-Корсакова;
- Екатерина Сорокина, колледж ПсковГУ;
- Вита Старцева, колледж ПсковГУ;
- Арина Сысоева, Псковский государственный университет;
- Арина Чибисова, детская школа искусств – филиал МБУ ДО «Центр дополнительного образования для детей», Пустошка.
Оцифрованные работы лягут в основу дизайна подарочных открыток для детей с нарушениями зрения.
Все работы – и победителей, и участников – покажут на выставке «Живая сказка», открытие которой состоится 13 ноября в 16:00 в центре креативных технологий «Точка кипения».
Конкурс проводится в рамках проекта «В гостях у своих: живые сказки» – одного из семи проектов ПсковГУ, поддержанных грантом Росмолодёжи «вМесте». Проект направлен на сближение молодёжи разных культур через сказки и традиции.
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