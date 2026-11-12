В ПсковГУ назвали победителей конкурса «Живая сказка»

10:27, 12 ноября 2026, ПАИ

Итоги конкурса иллюстрации и рисунка «Живая сказка» подвели в ПсковГУ. Конкурс проводился в рамках проекта «В гостях у своих: живые сказки», эксперты отметили высокий уровень всех присланных работ. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе вуза.

Победителями стали десять обучающихся:

Дарья Белоусова, Псковский областной колледж искусств имени Римского-Корсакова;

Ольга Дашкевич, колледж ПсковГУ;

Олеся Лыткина, Центр образования Опочецкого района СП «Средняя школа № 4»;

Милана Приказчикова, МБОУ ЦО ППК;

Варвара Серебрянникова, колледж ПсковГУ;

Валерия Серегина, Псковский областной колледж искусств имени Римского-Корсакова;

Екатерина Сорокина, колледж ПсковГУ;

Вита Старцева, колледж ПсковГУ;

Арина Сысоева, Псковский государственный университет;

Арина Чибисова, детская школа искусств – филиал МБУ ДО «Центр дополнительного образования для детей», Пустошка.

Оцифрованные работы лягут в основу дизайна подарочных открыток для детей с нарушениями зрения.

Все работы – и победителей, и участников – покажут на выставке «Живая сказка», открытие которой состоится 13 ноября в 16:00 в центре креативных технологий «Точка кипения».

Конкурс проводится в рамках проекта «В гостях у своих: живые сказки» – одного из семи проектов ПсковГУ, поддержанных грантом Росмолодёжи «вМесте». Проект направлен на сближение молодёжи разных культур через сказки и традиции.