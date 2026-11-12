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Общество

Главный архитектор Псковской области назвал ключевые принципы создания комфортной среды

Какой опыт стоит перенимать Псковской области в плане создания комфортных территорий, рассказал главный архитектор региона Евгений Шапкин в эфире программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 12 ноября.

Евгений Шапкин. Фото: ПАИ

«Надо перенимать опыт. Это и комфортные общественные пространства, а если брать жильё, то приватные пространства. Важно соблюдать безбарьерный доступ – это касается не только ступенек, но и улиц, входов в магазины, жилых подъездов. Всё должно строиться по одному типу», – подчеркнул архитектор.

Помимо этого, стоит развивать пешеходные пространства. «Весь город объять невозможно, но насчёт центральной части можно хорошо задуматься и делать. Это будет и комфортно, и безопасно», – резюмировал Евгений Шапкин.

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