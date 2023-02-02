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Общество

Псковичей приглашают принять участие в конкурсе чтецов в память о Пушкине

Принять участие в мероприятиях, посвящённых 186-летию со дня гибели поэта Александра Пушкина, приглашают псковскую молодёжь. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Молодёжного центра Пскова.

Фото: пресс-служба Молодёжного центра Пскова

Так, 7 февраля состоится экскурсия в Псковский театр драмы (бывший Народный дом) имени А. С. Пушкина. Участники смогут узнать историю постройки здания, становления и развития театрального искусства в Пскове, а также увидеть закулисную жизнь театра. Запись проходит через сообщения сообщества духовно-нравственного направления Молодёжного центра: необходимо указать свои Ф. И. О., возраст и контактный телефон.

Кроме того, до 10 февраля можно будет принять участие в онлайн-конкурсе чтецов «Читаю Пушкина с МЦ», где необходимо записать и разместить на личной странице в социальной сети «ВКонтакте» видеоролик с прочтением любого стихотворения поэта. При этом в посте важно указать хештег #читаю_Пушкина_с_МЦ, чтобы организаторы смогли найти работу. «Оригинальность приветствуется: дополнить своё видео можно музыкой, декорациями или костюмом», — отмечается в сообщении.

Итоги конкурса станут известны 13 февраля на информационных ресурсах Молодёжного центра Пскова. 

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