Производители начали маскировать снижение объема молока в упаковке надписью «1 кг»

09:22, 03 февраля 2023, ПАИ

На полках российских супермаркетов стали чаще появляться упаковки молока, сливок и кефира, на которых указан вес продукта, а не его объем. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные сервиса «Продажи.рф».

По мнению аналитиков, таким образом производители пытаются замаскировать снижение объемов продукта. Так, например, один килограмм молока из-за высокой плотности занимает около 970 мл.

Конкретных цифр по росту числа таких упаковок нет, однако тренд с указанием на пакетах с жидкими молочными продуктами вместо объема в литрах массы в килограммах набрал популярность в 2022 году.

В рамках исследования эксперты проанализировали данные продаж одинакового набора магазинов, чеки и данные из открытых источников.