Пожилая великолучанка фиктивно зарегистрировала иностранца

10:25, 03 февраля 2023, ПАИ

В нарушении миграционного законодательства подозревают жительницу Великих Лук. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По имеющимся данным, 64-летняя горожанка осуществила на территории Великих Лук фиктивную регистрацию гражданина Республики Таджикистан. Все обстоятельства произошедшего выясняются.

В соответствии со статьей Уголовного кодекса РФ правонарушителей наказывают штрафом в размере от 100 до 500 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо принудительными работами с лишением права занимать определенные должности.