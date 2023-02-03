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Происшествия

Житель Пскова украл из магазина полную тележку продуктов

Житель Пскова украл из магазина «Семейный магнит» полную тележку продуктов. Как сообщили Псковскому агентству информации в прокуратуре города, преступление 31-летний пскович совершил ещё 2 января.

Мужчина взял со стеллажей продукты питания и средства личной гигиены, сложил их в тележку и, убедившись, что охранник магазина за ним не наблюдает, пересек расчетно-кассовую зону, не оплатив взятое. На автомобильной парковке он сложил товар общей стоимостью около 15 тысяч рублей в пакеты, тележку оставил на парковке и отправился домой.

Теперь псковичу грозит два года колонии.

 

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