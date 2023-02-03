Камень, творчество, икона

16:23, 03 февраля 2023, ПАИ

С 2 февраля по 5 марта в галерее ЦЕХ проходит выставка псковских художников «Камень, дерево, бумага». Участникам предоставлена возможность продемонстрировать свое мастерство освоения одного из заявленных материалов на широкую публику. В рамках этого события нам удалось побеседовать с Аллой Павлусенко - представительницей такого материала, как камень.

- Расскажите, какие работы у вас представлены на выставке?

- На этой выставке у меня представлены иконы на камнях. Хотя и пишу и обычные иконы - на иконных досках. Но здесь, в этой выставке такая концепция: камень, дерево, бумага. У меня - камень. На таком материале пишу относительно недавно, где-то два года. Начинала с псковского известняка, именно он вдохновил меня на создания таких икон.

- Как появилась идея писать иконы на камнях?

- Раньше я работала экскурсоводом, и туристы очень часто спрашивали: «Что можно привезти такого знакового из Пскова?» И чаще всего в голову приходили какие-то кружки, магниты. Конечно, вы можете подарить писаную икону княгини Ольги, но это достаточно серьезный подарок, и не каждый может принять такой дар. Тогда я подумала, известняк – камень, из которого в Пскове все строится веками: церкви, здания, крепости – ведь его можно сделать тем самым знаковым подарком из Пскова. То есть то, что раньше было просто материалом, стало основой для святого образа, имеющего теснейшую связь с Псковской землей. Так и родилась эта идея.

- Есть ли у вас работа, которая имеет необычный процесс создания?

- Таких много. Есть, например, камушек с отрезом святого Стефана Первомученика. Однажды я пришла на службу в Мирожский монастырь и уже после литургии заметила под ногами камень, который был по-особенному гладеньким и подходящим для написания. Вдруг ко мне сразу же приходит идея, кого стоит изобразить на нем. Стефан Первомученик, то есть первый христианский мученик, жил в первом веке нашей эры и был убит камнями за проповедание своей веры. Тогда я подумала, как интересно получилось, что его образ теперь написан на камне…

- Кстати, я обратила внимание, что теперь мной сканируются многие камни, которые я вижу на своем пути.

- Сколько времени уходит на создание и детализацию иконы на камне?

- Вы знаете, не все работы у меня сильно детализированы. Вот есть камушки с монохромным изображением, на которых нет даже цвета, что-то могу написать очень быстро, а над каким-то могу несколько дней работать, исправлять и что-то менять.

То есть иногда я очень детально прописываю образ, а порой он получается довольно лаконичным и схематичным. Сама работа не занимает много времени, чего не скажешь об осмыслении и о поиске изображения, которое должно появиться на камне. У меня в мастерской даже на столе разложены камушки. Когда я прохожу мимо, периодически смотрю на них, вдруг что-то появится. Так и получается, что зачастую все происходит спонтанно.

- Как влияет вид, форма камня на результат работы?

- Если камень гладкий, то скорее всего это будет более проработанное изображение с нюансами, какими-то особыми лессировками, оттенками. А если это такой фактурный камень, то создается такое изображение, которое само проявится с текстурой камня.

- Как вы определяете образ святого, который будет писаться на камушке?

- Тут всегда по-разному. Обычно я смотрю на камень и сразу вижу, кто это. Очень часто, к примеру, пишу Спасителя, ангелов, архангелов, Богородицу.

Этот камушек особо фактурен, и я сразу увидела абрис. От него дальше пошло такое видение образа иконографии «Иоанн Предтеча и Ангел пустыни».

Или, например, взглянув на форму чёрного шунгита, я сразу подумала об иконе «Три отрока в пещи огненной» и изобразила над ними ангела.

Наверное, это идет как-то так. У каждого художника есть определенная насмотренность, наслушанность. У меня в памяти сердца и ума много-много разных образов, и, наверное, они иногда всплывают с Божьей помощью.

- Как вы представляете свою аудиторию?

- Если говорить именно об иконе на камне, то, мне кажется, ее аудитория не всегда представляет из себя церковных людей. Чаще всего для них иконы в традиционном виде более понятны. А вот у тех, кто верит, но в храм не ходит, все равно есть какое-то желание прикоснуться к иному миру. Может быть, такая икона будет для них более понятной. Наверное, я могу предположить, что икона на камне интересует более широкую аудиторию, чем традиционная.

Беседовала Дарья Сергеева