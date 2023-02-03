В Пскове назвали имена победителей городского этапа конкурса «Учитель года – 2023»

17:59, 03 февраля 2023, ПАИ

Награждение участников городского этапа всероссийского конкурса «Учитель года» состоялось в Псковском техническом лицее. В этом году в городском этапе конкурса приняли участие 21 учитель и 12 воспитателей, сообщил корреспондент Псковского агентства информации.

Конкурс проходил две недели, в течение него преподаватели проводили открытые уроки, мастер-классы и методические мастерские. «Наибольшее влияние на успех оказал открытый урок, который давали учителя, так сразу появились лидеры. Кроме того, они раскрылись на мастер-классах», - рассказала заместитель директора Псковской инженерно-лингвистической гимназии Ирина Галковская.

В состав жюри входили специалисты управления образования, представители профсоюзов, педагогической общественности, а также представители родительского комитета города.

Отмечается, что в мероприятии приняло участие большое количество молодых педагогов. Дальше конкурсантов ждёт региональный этап состязания, который пройдёт во второй половине февраля.

«До последнего не ожидал, что я выиграю, потому что все конкурсанты были максимально достойны победы и борьба была равной», - поделился победитель конкурса, учитель английского и немецкого языков средней школы № 11 Павел Шадрин.