Михаил Ведерников поздравил жителей Псковской области с праздником Покрова

14:09, 14 октября 2026, ПАИ

14 октября Русская православная церковь отмечает Покров Пресвятой Богородицы. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём канале в мессенджере MAX поздравил жителей региона с праздником.

«Пусть Покров Матери Божией всегда простирается над Псковской землёй, сохраняя от бед и защищая нас от всех невзгод и напастей», – пожелал глава региона.