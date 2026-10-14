Михаил Ведерников поздравил жителей Псковской области с праздником Покрова
14 октября Русская православная церковь отмечает Покров Пресвятой Богородицы. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём канале в мессенджере MAX поздравил жителей региона с праздником.
«Пусть Покров Матери Божией всегда простирается над Псковской землёй, сохраняя от бед и защищая нас от всех невзгод и напастей», – пожелал глава региона.
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