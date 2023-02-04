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Общество

От вязанья до вышитых картин: в Островском районе организован фотоконкурс

На фотоконкурс «Рукоделие наших предков» в Островском районе прислали более 30 работ, сообщает газета «Островские вести». 

На фотоконкурс, объявленный работниками культуры Маршевицкого клуба, жители деревни  Подмогилье сельского поселения «Воронцовская волость» откликнулись охотно.

«Мы рады, что у нас в округе живут великие рукодельницы, которые могут связать на спицах, крючком, вышить иголкой, из бросовых тканей сделать удивительные вещи, которые можно использовать в быту, носить и радоваться. Причём люди присылали фото не только старинных работ, выполненных мастерицами в былые годы, но и фото изделий, изготовленных в наше время. И каждое заслуживает похвалы», — говорит заведующая Маршевицким клубом Раиса Алексеева.

Различные вещи для своей доченьки вяжет Ирина Демидова.

Фото Ирины Демидовой

«Обожаю вязать крючком, правда, не всегда есть время. Научилась вязать ещё в школе, а увлечение по-настоящему захватило, когда была в декрете. Благодаря рукоделию моя маленькая модница выглядит как настоящая принцесса», — говорит Ирина.

Фото Нины Ивановой

Исторические тканые и вышитые вещи, сделанные руками свекрови Екатерины Матвеевой (1910 года рождения, родилась в дер. Ануры), хранит в семье Нина Иванова. Работы, сделанные с любовью и отличным качеством, прослужат ещё не один год.

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