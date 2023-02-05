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Общество

Фёдор Емельяненко проиграл последний бой и ушёл из спорта

Российский боец смешанного стиля (ММА) Фёдор Емельяненко в воскресенье проиграл американцу Райану Бейдеру в бою за титул чемпиона Bellator («Беллатор») в тяжёлом весе. Поединок завершился добиванием в первом раунде и стал последним в карьере Емельяненко.

При подготовке к бою россиянин столкнулся с различными проблемами. Он в течение долгого времени не мог получить американскую рабочую визу, штамп в паспорте Емельяненко появился лишь в считаные часы до вылета в Лос-Анджелес. Как рассказал ТАСС тренер спортсмена Александр Мичков, во время подготовки Емельяненко испытывал серьёзные проблемы со здоровьем.

«Для того чтобы бой завершился иначе, его на этот раз надо было отменить и не драться, — сказал Мичков. — Всё потому, что Фёдор переболел, но он никогда от боёв не отказывался — в этот раз было то же самое. У него больше 20 лет грыжа, на первой неделе второго сбора заклинило спину. Он тренировался с обезболивающими, лечил спину и тренировался: готовиться с такой травмой очень сложно».

«Фёдору нужно было ехать и получать визу — он летал туда-обратно, потерял время и возможность тренироваться. Если собрать всё это в кучу, на втором этапе подготовки не было никакой. Результат, как говорится, налицо», — добавил он.

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