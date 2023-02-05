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Происшествия

Детская коляска загорелась в жилом доме в Пскове

Четыре пожара произошло на территории Псковской области за прошедшие сутки, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального управления МЧС.

Так, 5 февраля в 8:01 в Великих Луках на улице Шевченко сгорело подсобное помещение. Предварительная причина – короткое замыкание электропроводки в розетке.

В тот же день в 13:29 в усвятской деревне Карпекино сгорела летняя кухня. Предварительная причина – неисправность дымовой трубы печи. 

В 17:44 произошел пожар в поселке Идрица Себежского района. В бане на улице Новой огнём повреждена внутренняя деревянная отделка. Предположительная причина возгорания – нарушение правил безопасности при эксплуатации печи. 

В Пскове на первом этаже многоквартирного дома на улице Труда огнем повреждена детская коляска, закопчена стена. Возгорание началось в 21:31 и было ликвидировано до прибытия пожарных. Предварительная причина – неосторожное обращение с огнём неустановленного лица. 

6 февраля в 3:46 пожарные выезжали на улицу Белинского В жилом доме в результате возгорания огнем повреждено потолочное перекрытие. Предварительная причина – нарушение правил пожарной безопасности при устройстве печи.

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