Детская коляска загорелась в жилом доме в Пскове

08:57, 06 февраля 2023, ПАИ

Четыре пожара произошло на территории Псковской области за прошедшие сутки, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального управления МЧС.

Так, 5 февраля в 8:01 в Великих Луках на улице Шевченко сгорело подсобное помещение. Предварительная причина – короткое замыкание электропроводки в розетке.

В тот же день в 13:29 в усвятской деревне Карпекино сгорела летняя кухня. Предварительная причина – неисправность дымовой трубы печи.

В 17:44 произошел пожар в поселке Идрица Себежского района. В бане на улице Новой огнём повреждена внутренняя деревянная отделка. Предположительная причина возгорания – нарушение правил безопасности при эксплуатации печи.

В Пскове на первом этаже многоквартирного дома на улице Труда огнем повреждена детская коляска, закопчена стена. Возгорание началось в 21:31 и было ликвидировано до прибытия пожарных. Предварительная причина – неосторожное обращение с огнём неустановленного лица.

6 февраля в 3:46 пожарные выезжали на улицу Белинского В жилом доме в результате возгорания огнем повреждено потолочное перекрытие. Предварительная причина – нарушение правил пожарной безопасности при устройстве печи.