Псковичи заняли первые места на чемпионате СЗФО по панкратиону
Семь золотых медалей на чемпионате СЗФО завоевала сборная Псковской области по панкратиону. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Федерации панкратиона Псковской области.
Помимо этого, золотые медали сборная взяла в каждой возрастной категории. В категории 20+ псковские спортсмены получили сразу три золота.
В категории 12-13 лет 1 место занял Александр Степанов, в весе 38 кг - Егор Куликов одержал 3 место.
В возрасте 14-15 лет золото завоевал Николай Шадрин. В этой же возрастной категории Егор Фаворский и Даниил Морозов заняли вторые места.
В возрасте 16-17 лет Ольга Васильева заняла 1 место, Виолетта Немыкина - 2 место, Артем Васильев - 2 место.
В категории 18-19 лет Довлатджон Ербоев занял 1 место, Егор Вертепов - 2 место.
В старшей катеории 20+ три первых места взяли: Иван Смирнов, Илона Ляман и Евгений Котов.
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