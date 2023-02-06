Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Спорт

Псковичи заняли первые места на чемпионате СЗФО по панкратиону

Фото: Федерация по панкратиону Псковской области

Семь золотых медалей на чемпионате СЗФО завоевала сборная Псковской области по панкратиону. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Федерации панкратиона Псковской области.

Помимо этого, золотые медали сборная взяла в каждой возрастной категории. В категории 20+ псковские спортсмены получили сразу три золота.

В категории 12-13 лет 1 место занял Александр Степанов, в весе 38 кг - Егор Куликов одержал 3 место.

В возрасте 14-15 лет золото завоевал Николай Шадрин. В этой же возрастной категории Егор Фаворский и Даниил Морозов заняли вторые места.

В возрасте 16-17 лет Ольга Васильева заняла 1 место, Виолетта Немыкина - 2 место, Артем Васильев - 2 место.

В категории 18-19 лет Довлатджон Ербоев занял 1 место, Егор Вертепов - 2 место.

В старшей катеории 20+ три первых места взяли: Иван Смирнов, Илона Ляман и Евгений Котов.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













06 февраля 2023

В Финском парке Пскова вновь закрылся каток

06 февраля 2023

Псковичи заняли первые места на чемпионате СЗФО по панкратиону
06 февраля 2023

Великолукская самбистка отправится на первенство России в Казань
05 февраля 2023

Военно-спортивные сборы для подростков прошли в Пушкинских Горах
05 февраля 2023

Великолукские спортсмены взяли серебро и бронзу на первенстве Санкт-Петербурга
05 февраля 2023

Более 100 спортсменов приняли участие в «Спринте на подкове»
04 февраля 2023

В Локне пройдёт региональный турнир по боксу
04 февраля 2023

Первенство СЗФО по самбо проходит в Псковском районе

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...