Псковичи заняли первые места на чемпионате СЗФО по панкратиону

10:16, 06 февраля 2023, ПАИ

Семь золотых медалей на чемпионате СЗФО завоевала сборная Псковской области по панкратиону. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Федерации панкратиона Псковской области.

Помимо этого, золотые медали сборная взяла в каждой возрастной категории. В категории 20+ псковские спортсмены получили сразу три золота.

В категории 12-13 лет 1 место занял Александр Степанов, в весе 38 кг - Егор Куликов одержал 3 место.

В возрасте 14-15 лет золото завоевал Николай Шадрин. В этой же возрастной категории Егор Фаворский и Даниил Морозов заняли вторые места.

В возрасте 16-17 лет Ольга Васильева заняла 1 место, Виолетта Немыкина - 2 место, Артем Васильев - 2 место.

В категории 18-19 лет Довлатджон Ербоев занял 1 место, Егор Вертепов - 2 место.

В старшей катеории 20+ три первых места взяли: Иван Смирнов, Илона Ляман и Евгений Котов.