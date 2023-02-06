Псковские школьники могут присоединиться к акции «Широкая Масленица»

11:03, 06 февраля 2023, ПАИ

Псковских школьников приглашают к участию во всероссийской акции «Широкая Масленица». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Мероприятие пройдет в период с 20 по 26 февраля в рамках межведомственного культурно-образовательного проекта Минкультуры России и Минпросвещения России «Культура для школьников». Его цель - популяризация традиционной культуры народов страны.

Акция проводится в онлайн-формате в социальной сети «ВКонтакте» по трем номинациям: масленичная песня, масленичная кукла-чучело, устное творчество (сказки, стихи, пословицы, поговорки, легенды и т. д. на тему Масленицы). Представить свое творчество смогут школьники 1-11 классов в возрасте от 7 до 17 лет.

Участникам необходимо опубликовать пост в социальной сети «ВКонтакте» на своей личной странице с хештегом #масленицакдш и указать свои данные (регион, фамилию, имя и номинацию).

По итогам акции члены экспертной комиссии отберут по 10 лидеров в каждой номинации. Лучшие 30 работ будут опубликованы на портале культурадляшкольников.рф, их авторов отметят сертификатами победителей и памятными подарками.

Кроме того, на протяжении масленичной недели с 20 по 26 февраля в социальной сети «ВКонтакте» и на портале Культурадляшкольников.РФ будут публиковаться видеоролики для детей и молодежи, в которых фольклорные коллективы расскажут о традициях, приуроченных к каждому из семи дней празднования Масленицы.