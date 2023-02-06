Эстония запретила ввозить российский бензин в канистрах

16:03, 06 февраля 2023, ПАИ

Эстония ввела запрет на покупку и ввоз российских нефтепродуктов, включая бензин в канистрах. Об этом говорится в сообщении главы службы запретов и ограничений в сфере социальной защиты Налогово-таможенного департамента Эстонии Пирет Тинкус, пишет ТАСС.

«С 6 февраля запрещается покупать, ввозить и перевозить нефтепродукты, если они поступают из России», - заявила Тинкус. «В список запрещенных товаров также входит топливо, используемое для автомобилей. Подсчитано, что сегодня при первом пересечении границы с Эстонией у около 80% легковых автомобилей есть десятилитровая канистра с бензином, помимо заправленного топливного бака», - отметила она.

Согласно законодательству, резидент Евросоюза имеет право покупать топливо в России, если это необходимо для завершения поездки и возвращения на территорию ЕС, подчеркнула Тинкус. По словам Тинкус, пассажир имеет право ввозить в Евросоюз топливо, находящееся в топливном баке транспортного средства и предназначенное для использования в нем же. «Запрещено ввозить в ЕС купленное в России топливо в канистрах, так как это не считается удовлетворением основных потребностей, в том числе завершением поездки», - сказала она, добавив, что подобный запрет действует одинаково в странах Балтии и Финляндии.

Слив топлива из транспортного средства после пересечения границы и сдача его за плату или безвозмездно может считаться нарушением. Откачка разрешена только с целью ремонта автомобиля, если потом закачивается обратно, уточнила Тинкус.