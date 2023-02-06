Соревнования для каратистов организуют в Пскове 11-12 февраля

17:01, 06 февраля 2023, ПАИ

Соревнования по общей и специальной физической подготовке для федерации карате города пройдут с 11 по 12 февраля в школе № 47 города Пскова, сообщил председатель организации Антон Потебня.

Соревнования будут проводиться отдельно для мужчин и женщин, принять участие в них смогут псковичи, достигшие пяти лет. Призеры соревнований будут награждены грамотами комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации Пскова, а также медалями городской федерации карате. Победители также получат кубок.

Мероприятие пройдёт в рамках проекта «Тренировки. Соревнования. Победа. Выявление талантливых спортсменов города Пскова». Соревнования включены в календарный план проекта-победителя конкурса социально ориентированных некоммерческих организаций, который реализует федерация при поддержке правительства Псковской области.