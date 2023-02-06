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Общество

Псковская делегация медработников побывала на ярмарке вакансий в Петербурге

Делегация комитета по здравоохранению Псковской области приняла участие в ярмарке вакансий для студентов последних курсов, а также ординаторов педиатрического, лечебного, стоматологического факультетов Санкт-Петербургского медицинского университета им. Павлова, сообщает Telegram-канал комитета по здравоохранению Псковской области.  

Фото здесь и далее: Telegram-канал комитета по здравоохранению Псковской области

В состав делегации вошли заместитель председателя комитета Надежда Рагозина и главные врачи ведущих медицинских учреждений региона. 

«Будущие врачи узнавали информацию у главврачей наших больниц, интересовались перспективами трудоустройства, обменивались контактами», - говорится в сообщении.

 

На сегодняшний день в Псковской области существует обширный перечень мер поддержки для медицинских кадров, которые решат переехать в регион:  

- меры по обеспечению жильём; 

- реализация программы «Земский доктор/Земский фельдшер»; 

- подъёмные выплаты при первом трудоустройстве; 

- ежеквартальные доплаты специалистам первичного звена здравоохранения при первом трудоустройстве; 

- достойная заработная плата и другие меры поддержки.  

В комитете отметили, что участие в таких ярмарках позволяет привлекать в регион молодых медицинских специалистов и сокращать кадровый дефицит. 

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