Псковская делегация медработников побывала на ярмарке вакансий в Петербурге
Делегация комитета по здравоохранению Псковской области приняла участие в ярмарке вакансий для студентов последних курсов, а также ординаторов педиатрического, лечебного, стоматологического факультетов Санкт-Петербургского медицинского университета им. Павлова, сообщает Telegram-канал комитета по здравоохранению Псковской области.
В состав делегации вошли заместитель председателя комитета Надежда Рагозина и главные врачи ведущих медицинских учреждений региона.
«Будущие врачи узнавали информацию у главврачей наших больниц, интересовались перспективами трудоустройства, обменивались контактами», - говорится в сообщении.
На сегодняшний день в Псковской области существует обширный перечень мер поддержки для медицинских кадров, которые решат переехать в регион:
- меры по обеспечению жильём;
- реализация программы «Земский доктор/Земский фельдшер»;
- подъёмные выплаты при первом трудоустройстве;
- ежеквартальные доплаты специалистам первичного звена здравоохранения при первом трудоустройстве;
- достойная заработная плата и другие меры поддержки.
В комитете отметили, что участие в таких ярмарках позволяет привлекать в регион молодых медицинских специалистов и сокращать кадровый дефицит.