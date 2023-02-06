Псковская делегация медработников побывала на ярмарке вакансий в Петербурге

17:07, 06 февраля 2023, ПАИ

Делегация комитета по здравоохранению Псковской области приняла участие в ярмарке вакансий для студентов последних курсов, а также ординаторов педиатрического, лечебного, стоматологического факультетов Санкт-Петербургского медицинского университета им. Павлова, сообщает Telegram-канал комитета по здравоохранению Псковской области.

В состав делегации вошли заместитель председателя комитета Надежда Рагозина и главные врачи ведущих медицинских учреждений региона.

«Будущие врачи узнавали информацию у главврачей наших больниц, интересовались перспективами трудоустройства, обменивались контактами», - говорится в сообщении.

На сегодняшний день в Псковской области существует обширный перечень мер поддержки для медицинских кадров, которые решат переехать в регион:

- меры по обеспечению жильём;

- реализация программы «Земский доктор/Земский фельдшер»;

- подъёмные выплаты при первом трудоустройстве;

- ежеквартальные доплаты специалистам первичного звена здравоохранения при первом трудоустройстве;

- достойная заработная плата и другие меры поддержки.

В комитете отметили, что участие в таких ярмарках позволяет привлекать в регион молодых медицинских специалистов и сокращать кадровый дефицит.