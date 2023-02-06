О ходе строительства учебно-лабораторного корпуса ПсковГУ доложили губернатору

17:23, 06 февраля 2023, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников провел совещание по вопросам строительства учебно-лабораторного корпуса медицинского факультета Псковского государственного университета в Пскове. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе правительства региона.

Работа над объектом ведется по поручению президента России Владимира Путина. В совещании также приняли участие представители Министерства обороны и Министерства просвещения Российской Федерации.

По проекту доложил заместитель управления заказчика капитального строительства по Западному военному округу Дамир Гильфанов. По его словам, строительство лабораторного корпуса ПсковГУ ведется в соответствии с производственным графиком, в работах задействованы порядка 90 человек и 13 единиц техники.

На сегодня смонтирован фундамент, завершается устройство металлического каркаса будущего здания, реализован ряд мероприятий по подведению к объекту инженерных сетей, продолжается поставка необходимых строительных материалов и оборудования. С руководством вуза согласован перечень технологического и инженерного оборудования, лифтовых конструкций, благоустройство прилегающей территории. Идет обсуждение отделочных материалов и цветовых решений.

Михаил Ведерников уточнил, есть ли сложности в реализации проекта. «Нет, — заверил Дамир Гильфанов. — Все возникающие вопросы решаются в рабочем порядке».