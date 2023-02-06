Авиарейс Санкт-Петербург – Великий Устюг запустят 2 марта

19:00, 06 февраля 2023, ПАИ

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Регулярные авиарейсы из Санкт-Петербурга в Великий Устюг с промежуточной посадкой в Вологде стартуют 2 марта, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу губернатора Вологодской области.

Ранее сообщалось, что первый регулярный авиарейс в Великий Устюг, где находится вотчина Деда Мороза, состоялся 25 декабря 2022 года после реконструкции местного аэропорта. Самолёты начали летать в Великий Устюг из Череповца и Вологды.

«Выполнять перелеты по маршруту Санкт-Петербург – Великий Устюг Вологодское авиационное предприятие начнет с 2 марта дважды в неделю. Рейсы будут стыковочные, с промежуточной посадкой в Вологде», — говорится в сообщении.

По вторникам и четвергам в 11:10 самолёт будет вылетать из Северной столицы и в 14:30 приземляться в Великом Устюге с промежуточной посадкой. Продолжительность остановки в Вологде не превысит одного часа. Перелёт будут выполняться одним бортом — Як-40. Кроме того, в эти же дни будут осуществляться утренние рейсы из Вологды в Санкт-Петербург с отправлением в 8:30 и из Великого Устюга в Вологду в 15:30.