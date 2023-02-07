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Общество

Двух молодых специалистов ждут в Псковском перинатальном центре

Фото из группы Псковского перинатального центра

Делегация работников медицинских учреждений Псковской области приняла участие в ярмарке вакансий, организованной Первым Санкт-Петербургским государственным медицинским университетом им. И. П. Павлова. Об этом сообщается в группе Псковского перинатального центра в соцсети «ВКонтакте».

Студенты 5 и 6 курсов педиатрического, лечебного, стоматологического факультетов и ординаторы 1 и 2 года обучения приняли участие в мероприятии и получили возможность пообщаться с представителями медицинских организаций из разных регионов Северо-Запада, в том числе Псковской области.

Главврач перинатального центра Николай Красиков предварительно договорился о целевом направлении с дальнейшим трудоустройством как минимум для двух молодых специалистов - врача акушера-гинеколога и неонатолога.

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Двух молодых специалистов ждут в Псковском перинатальном центре

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