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Общество

Глава Пскова поздравил выпускников школ

Глава Пскова Борис Елкин поздравил выпускников школ на общегородском празднике, который прошёл в сквере ПсковГУ сегодня, 26 июня, передаёт корреспондент ПАИ.

Борис Елкин. Фото: ПАИ

«Дорогие друзья, выпускники, уже теперь взрослые. Я вас всех поздравляю! Наконец-то это событие произошло. Зачастую мы встречались на последнем звонке, а это был праздник ещё промежуточный – были ещё все экзамены впереди. Сейчас же вы завершили школьный путь. У вас всё получится, если вы в это будете верить», – сказал Борис Елкин.

Он поздравил выпускников с итогом 11 лет обучения в школе. «Вы двигаетесь в новую жизнь. Кто-то поступит в учебное заведение, в сквере которого мы сейчас находимся, кто-то поедет в другие регионы. Но мы хотим, чтобы вы всегда возвращались! Мы всегда вам рады!» – отметил глава города.

Он пожелал выпускникам мудрости в принятии решений, упорства в достижении целей, уверенности, удачи и успехов во всех начинаниях. Завершающим аккордом стало традиционное селфи с выпускниками.

Фото из Telegram-канала главы Пскова Бориса Елкина

Фоторепортаж ПАИ с общегородского праздника для выпускников в Пскове смотрите здесь.

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