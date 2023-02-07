Короткое замыкание в туалете привело к пожару в Красногородске

09:44, 07 февраля 2023, ПАИ

Пожар произошел на улице Велейской в поселке Красногородск в 3:00. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областного управления МЧС, в результате сгорели жилой дом, дровяник и навес с дровами.

Кроме того, сгорела крыша хозяйственной постройки, огнем повреждена стена на площади 4,5 м2.

Пожарным удалось спасти хлев, баню и гараж.

Предварительная причина возгорания – короткое замыкание электросети в помещении туалета.