Короткое замыкание в туалете привело к пожару в Красногородске
Пожар произошел на улице Велейской в поселке Красногородск в 3:00. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областного управления МЧС, в результате сгорели жилой дом, дровяник и навес с дровами.
Кроме того, сгорела крыша хозяйственной постройки, огнем повреждена стена на площади 4,5 м2.
Пожарным удалось спасти хлев, баню и гараж.
Предварительная причина возгорания – короткое замыкание электросети в помещении туалета.
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