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Общество

Молодёжь Пскова приглашают на встречу с сексологом

16 февраля Псковский городской молодёжный центр приглашает молодёжь, пары, а также молодые семьи на тематическую встречу «Важные аспекты семейной жизни». Спикером выступит психолог-сексолог Виктория Иванова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе центра.

На встрече обсудят важные нюансы семейной жизни, с которыми столкнутся молодые люди, появится возможность познакомиться с этапами отношений и гормональными изменениями в их рамках, рассмотреть проблемы взаимоотношений в семье, кризисы и пути их преодоления.

Кроме того, в рамках интерактива участники узнают больше о претензиях и обидах в паре, способах для нейтрализации негативных моментов и выявления из них пользы. 

Мероприятие состоится в Молодёжном центре Пскова (улица Максима Горького, 15), начало в 18:30. Предварительная регистрация обязательна. Возрастное ограничение 18+.

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