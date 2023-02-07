Молодёжь Пскова приглашают на встречу с сексологом

11:07, 07 февраля 2023, ПАИ

16 февраля Псковский городской молодёжный центр приглашает молодёжь, пары, а также молодые семьи на тематическую встречу «Важные аспекты семейной жизни». Спикером выступит психолог-сексолог Виктория Иванова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе центра.

На встрече обсудят важные нюансы семейной жизни, с которыми столкнутся молодые люди, появится возможность познакомиться с этапами отношений и гормональными изменениями в их рамках, рассмотреть проблемы взаимоотношений в семье, кризисы и пути их преодоления.

Кроме того, в рамках интерактива участники узнают больше о претензиях и обидах в паре, способах для нейтрализации негативных моментов и выявления из них пользы.

Мероприятие состоится в Молодёжном центре Пскова (улица Максима Горького, 15), начало в 18:30. Предварительная регистрация обязательна. Возрастное ограничение 18+.