Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Политика

Сергей Ефименко – о языке дипломатии: Мы так не разговариваем в обычной жизни

Что происходит с дипломатическим языком, а также зачем нужна публичная дипломатия, рассказал глава представительства МИД России в Пскове Сергей Ефименко в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» 88.3 FM.  

«Я бы разделил все-таки два момента. Во-первых, есть язык классической дипломатии: это официальные заявления МИД, это нотная переписка и т. д. И что касается этой сферы, я каких-то особых изменений не вижу, традиции как были, так и есть, и традиционный язык используется. Но тут надо понимать следующий момент, что примерно с середины прошлого века официально оформилось такое понятие, как публичная дипломатия. Это все-таки немножко другое направление», - отметил гость студии.

Сергей Ефименко пояснил, что публичную дипломатию определяет воздействие на общество другого государства, минуя правительство, то есть это разговор с людьми, обществом. «И это делается в тех случаях, когда, конечно, поддержка общества нужна. Разъяснение политики государства на языке, который, может быть, легче для восприятия». 

Он подчеркнул, что важно разделять: одно дело - высказывание официального лица в рамках брифинга, другое - его сообщения в личных соцсетях или интервью.  

«Допустим, я сейчас к вам пришел, естественно, вы меня представили как руководителя представительства МИД, но тем не менее я сейчас не делаю заявлений от имени МИД, потому что не имею на это права. Я сейчас просто пытаюсь рассказать, объяснить какие-то вещи, которые как раз и относятся к сфере именно публичной дипломатии. Поэтому что касается вот этого направления, безусловно, сейчас ситуация накаленная, с обеих сторон идут высказывания, иногда эмоционально насыщенные… Представьте себе, два человека живут рядом, да? И они где-то ссорятся. Сложно, наверно, иногда удержаться в какой-то парадигме вежливости, проявляемой друг к другу», - сказал гость студии.  

Он объяснил, что официальные заявления МИД являются посылом, который, в первую очередь, адресован «той стороне и именно профессионалам в той стране, которые это отслеживают». «Это определенные сигналы, которые есть, собственно, в дипломатическом языке. Но, согласитесь, мы так не разговариваем в обычной жизни», - заключил Сергей Ефименко. 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













07 февраля 2023

Михаил Ведерников возглавил региональный медиарейтинг «Псковской правды»
07 февраля 2023

Представитель МИД в Пскове станет гостем радиопрограммы «Оглавление»
07 февраля 2023

Эстония и Россия понижают уровень дипотношений
06 февраля 2023

Выдвижение кандидатов в главы Пустошкинского района продлится до 2 марта
05 февраля 2023

Проверить очередь во второй волне мобилизации предлагают псковичам мошенники
05 февраля 2023

Разговор на равных: молодые парламентарии Гдова встретились с главой района
05 февраля 2023

«Тема недели»: предвыборная перекличка
02 февраля 2023

Назначен новый руководитель аппарата правительства Псковской области


© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...