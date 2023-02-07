Сергей Ефименко – о языке дипломатии: Мы так не разговариваем в обычной жизни

15:21, 07 февраля 2023, ПАИ

Что происходит с дипломатическим языком, а также зачем нужна публичная дипломатия, рассказал глава представительства МИД России в Пскове Сергей Ефименко в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» 88.3 FM.

«Я бы разделил все-таки два момента. Во-первых, есть язык классической дипломатии: это официальные заявления МИД, это нотная переписка и т. д. И что касается этой сферы, я каких-то особых изменений не вижу, традиции как были, так и есть, и традиционный язык используется. Но тут надо понимать следующий момент, что примерно с середины прошлого века официально оформилось такое понятие, как публичная дипломатия. Это все-таки немножко другое направление», - отметил гость студии.

Сергей Ефименко пояснил, что публичную дипломатию определяет воздействие на общество другого государства, минуя правительство, то есть это разговор с людьми, обществом. «И это делается в тех случаях, когда, конечно, поддержка общества нужна. Разъяснение политики государства на языке, который, может быть, легче для восприятия».

Он подчеркнул, что важно разделять: одно дело - высказывание официального лица в рамках брифинга, другое - его сообщения в личных соцсетях или интервью.

«Допустим, я сейчас к вам пришел, естественно, вы меня представили как руководителя представительства МИД, но тем не менее я сейчас не делаю заявлений от имени МИД, потому что не имею на это права. Я сейчас просто пытаюсь рассказать, объяснить какие-то вещи, которые как раз и относятся к сфере именно публичной дипломатии. Поэтому что касается вот этого направления, безусловно, сейчас ситуация накаленная, с обеих сторон идут высказывания, иногда эмоционально насыщенные… Представьте себе, два человека живут рядом, да? И они где-то ссорятся. Сложно, наверно, иногда удержаться в какой-то парадигме вежливости, проявляемой друг к другу», - сказал гость студии.

Он объяснил, что официальные заявления МИД являются посылом, который, в первую очередь, адресован «той стороне и именно профессионалам в той стране, которые это отслеживают». «Это определенные сигналы, которые есть, собственно, в дипломатическом языке. Но, согласитесь, мы так не разговариваем в обычной жизни», - заключил Сергей Ефименко.