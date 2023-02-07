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Экономика

На семинар в Минске приглашают псковских предпринимателей

Псковских предпринимателей приглашают на обучающий семинар в городе Минске. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Торгово-промышленной палаты региона.

Обучающий семинар для представителей российских предприятий, заинтересованных в сотрудничестве в качестве биржевых брокерских компаний – представителей «Белорусской универсальной товарной биржи» (БУТБ) в регионах Российской Федерации, пройдёт с 28 февраля по 2 марта.

В ходе мероприятия будет представлена информация о работе биржевых механизмов БУТБ, функциях и специфике деятельности профессиональных участников рынка – биржевых брокеров, организовано обучение по работе на электронных торговых площадках (проект программы с условиями участия прилагается).

Участие в семинаре бесплатное, включая расходы, связанные с деловой и культурной программой. Транспортное обеспечение в Минске осуществляется за счет принимающей стороны. Представителями самостоятельно оплачивается переезд и проживание в Минске.

На сегодняшний день ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» – единственная товарная биржа в Республике Беларусь, в ходе торгов которой ежегодно совершается более 400 тысяч сделок на сумму свыше 270 миллиардов рублей. Все торговые операции завершаются физической поставкой и оплатой товаров, их исполнение строго контролируется отработанными биржевыми алгоритмами, позволяющими в 99 % случаев исключить проблемные вопросы нарушения обязательств контрагентами.

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