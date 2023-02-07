Псковичи заплатят почти 20 млн рублей за незаконную вырубку леса

17:48, 07 февраля 2023, ПАИ

Ущерб почти на 20 млн рублей нанесли лесному фонду РФ два жителя Пскова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

По имеющимся данным, в 2021 году один из подсудимых предложил своему знакомому осуществить рубку деревьев для дальнейшей реализации и получения прибыли. В августе 2021 года подсудимые наняли рабочих, которым не рассказали о своем преступном умысле. В итоге в Гдовском районе они спилили 403 сосны, 107 елей и 10 берез.

Преступную деятельность пресекли сотрудники лесничества, они заметили нарушителей во время погрузки части незаконно срубленных деревьев.

Подсудимые не признали свою вину в предъявленном обвинении. Однако их вина доказывается показаниями представителя потерпевшего, свидетелей, письменными материалами дела.

Гдовский суд рассмотрел материалы уголовного дела в отношении двух жителей города Пскова и признал их виновными в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 260 УК РФ, после чего назначил каждому наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 6 месяцев. В соответствии со статьей 53.1 УК РФ заменил наказание на принудительные работы на аналогичный срок, с удержанием из заработной платы 10 % в доход государства.

Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск и взыскал с осужденных в пользу комитета по природным ресурсам и экологии Псковской области причиненный лесному фонду ущерб в размере 19 234 860 рублей в солидарном порядке.

Приговор в законную силу пока не вступил.