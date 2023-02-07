Поиском партнёров из дружественных стран занимаются в Псковской области

16:09, 07 февраля 2023, ПАИ

Поиском новых партнёров из дружественных стран занимается представительство МИД России в Пскове совместно с правительством области. Об этом сообщил глава представительства МИД России в Пскове Сергей Ефименко в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» 88.3 FM.

«Сейчас наша основная задача, и мы очень активно этим занимаемся совместно с правительством Псковской области, естественно, – это поиск новых партнеров в дружественных странах, то есть переориентация. И могу сказать, что есть интересные задумки. Не буду их пока озвучивать, но есть очень интересные задумки, и мы сейчас с правительством это прорабатываем. Так что работать стало, на самом деле, гораздо интереснее, и работы стало гораздо больше, как это, может быть, ни покажется парадоксальным», - сказал гость студии.

Сергей Ефименко отметил, что на Европе «свет клином не сошелся», несмотря на географическую близость с Псковской областью.

«В мире очень много замечательных стран, которые готовы с нами сотрудничать на взаимовыгодной основе, и это здорово. На самом деле, это в какой-то степени даже дает толчок к тому, чтобы расширить географию. Мне кажется, в этом нет ничего плохого», - подчеркнул псковский дипломат.