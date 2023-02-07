Суд рассмотрел апелляцию на решение об увольнении заместителя губернатора Псковской области

19:32, 07 февраля 2023, ПАИ

7 февраля 2023 года Псковский областной суд в апелляционном порядке рассмотрел гражданское дело по иску Александра Кузнецова к правительству Псковской области о признании незаконным распоряжения об увольнении его с должности заместителя губернатора Псковской области, изменения даты и основания увольнения по апелляционной жалобе правительства Псковской области на решение Псковского городского суда от 3 октября 2022 года. Об этом сообщили в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Судебной коллегией по гражданским делам областного суда обжалуемое решение отменено, дело направлено в суд первой инстанции для решения вопроса о подсудности спора.