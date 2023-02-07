Артём Дзюба будет играть за «Локомотив»

23:43, 07 февраля 2023, ПАИ

Футболист Артём Дзюба будет играть за «Локомотив». Об этом сообщил «Спорт-Экспрессу» спортивный директор железнодорожников Дмитрий Ульянов.

Он отметил, что нападающий намерен подписать контракт вместе с защитником Игорем Смольниковым, рассказали в эфире радиостанции «Говорит Москва».

«Надеемся, что Дзюба и Смольников станут примером профессионализма для наших молодых игроков, но это возможно, только если и Артём, и Игорь будут в отличной физической форме», — сказал Ульянов. Он добавил, что окончательное решение о подписании контрактов примут позже, после полного медицинского обследования футболистов.

Последним клубом 34-летнего Дзюбы был турецкий «Адана Демирспор». 6 ноября прошлого года стало известно, что бомбардир и его турецкий работодатель расторгли контракт по соглашению сторон.