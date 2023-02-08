Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

В Маевской средней школе наградили победителей и призёров школьных мероприятий

Победителей оказалось очень много. Фото: Маевская школа

В Маевской средней школе состоялось чествование победителей и призёров школьных мероприятий. Награждение прошло 6 февраля после ставшей уже традиционной церемонии поднятия государственного флага России, сообщает газета «Новосокольнический край».

Отмечены успехи учащихся на фестивале патриотической песни и конкурсе чтецов «Мы помним, мы гордимся!», приуроченном к годовщине освобождения Новосокольнического района от немецко-фашистских захватчиков, на школьном этапе районного конкурса рисунков, коллажей, фотографий «Салют, Новосокольники!», а также на школьном этапе Всероссийского конкурса экологических рисунков.

Победителей и призёров оказалось очень много. Директор школы Елена Орманова отметила активность участников конкурсов, их стремление к успеху и пожелала всем конкурсантам успехов и дальнейших побед.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













08 февраля 2023

Армен Мнацаканян рассказал о возникновении нового символа Пушкиногорского маслосырозавода
07 февраля 2023

В Маевской средней школе наградили победителей и призёров школьных мероприятий
07 февраля 2023

В России предложили запретить рекламу фирм, помогающих в уклонении от армейской службы
07 февраля 2023

Школу № 13 внесут в федеральную программу капитального ремонта образовательных учреждений
07 февраля 2023

В Островской больнице используют возможности телемедицины для врачебных консилиумов
07 февраля 2023

Псковский район стал победителем «Туриады-2022»
07 февраля 2023

Бытовые вопросы семей мобилизованных решали в Опочецком районе
07 февраля 2023

В строительстве лабораторного корпуса ПсковГУ задействовано 90 человек

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...