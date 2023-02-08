В Маевской средней школе наградили победителей и призёров школьных мероприятий

23:58, 07 февраля 2023, ПАИ

В Маевской средней школе состоялось чествование победителей и призёров школьных мероприятий. Награждение прошло 6 февраля после ставшей уже традиционной церемонии поднятия государственного флага России, сообщает газета «Новосокольнический край».

Отмечены успехи учащихся на фестивале патриотической песни и конкурсе чтецов «Мы помним, мы гордимся!», приуроченном к годовщине освобождения Новосокольнического района от немецко-фашистских захватчиков, на школьном этапе районного конкурса рисунков, коллажей, фотографий «Салют, Новосокольники!», а также на школьном этапе Всероссийского конкурса экологических рисунков.

Победителей и призёров оказалось очень много. Директор школы Елена Орманова отметила активность участников конкурсов, их стремление к успеху и пожелала всем конкурсантам успехов и дальнейших побед.