В Маевской средней школе наградили победителей и призёров школьных мероприятий
В Маевской средней школе состоялось чествование победителей и призёров школьных мероприятий. Награждение прошло 6 февраля после ставшей уже традиционной церемонии поднятия государственного флага России, сообщает газета «Новосокольнический край».
Отмечены успехи учащихся на фестивале патриотической песни и конкурсе чтецов «Мы помним, мы гордимся!», приуроченном к годовщине освобождения Новосокольнического района от немецко-фашистских захватчиков, на школьном этапе районного конкурса рисунков, коллажей, фотографий «Салют, Новосокольники!», а также на школьном этапе Всероссийского конкурса экологических рисунков.
Победителей и призёров оказалось очень много. Директор школы Елена Орманова отметила активность участников конкурсов, их стремление к успеху и пожелала всем конкурсантам успехов и дальнейших побед.
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