Седьмой выпуск программы «Секреты тела» вышел на «Первом Псковском»
Седьмой выпуск программы «Секреты тела» вышел на телеканале «Первый Псковский».
В этот раз врач-травматолог, заведующий псковским отделением спортивной медицины Евгений Васильев рассказал об основных причинах боли в локтевом суставе и почему это может быть связано с шейным отделом позвоночника.
В программе специалисты показывают простые, но эффективные упражнения, которые помогут облегчить или убрать боль в домашних условиях.
Седьмой выпуск программы можно посмотреть по ссылке>>>.
Программа «Секреты тела» выходит на телеканале «Первый Псковский» каждый вторник в 7:30, повтор — в субботу в 9:50.
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