Седьмой выпуск программы «Секреты тела» вышел на «Первом Псковском»

07:19, 08 февраля 2023, ПАИ

Седьмой выпуск программы «Секреты тела» вышел на телеканале «Первый Псковский».

В этот раз врач-травматолог, заведующий псковским отделением спортивной медицины Евгений Васильев рассказал об основных причинах боли в локтевом суставе и почему это может быть связано с шейным отделом позвоночника.

В программе специалисты показывают простые, но эффективные упражнения, которые помогут облегчить или убрать боль в домашних условиях.

Седьмой выпуск программы можно посмотреть по ссылке>>>.

Программа «Секреты тела» выходит на телеканале «Первый Псковский» каждый вторник в 7:30, повтор — в субботу в 9:50.

