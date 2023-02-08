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Общество

В 2022 году от российского гражданства отказались 4306 человек

В прошлом году от российского гражданства отказались 4306 человек. Об этом РБК сообщили в департаменте информации и печати МИД России на основании данных диппредставительств и консульских учреждений страны за рубежом.

Число тех, кто отказался от российского гражданства в прошлом году, стало наибольшим за последние три года (3877 человек в 2020-м и 4055 в 2021 году). Однако в 2019-м от российского гражданства отказывались немного чаще — 4356 раз.

«С учетом того, что в 2020–2021 годах ввиду санитарно-эпидемиологических требований прием посетителей в российских заграничных учреждениях велся в ограниченном режиме, особых изменений в динамике количества обращений по вопросу оформления выхода из российского гражданства за рубежом не наблюдается», — отметили в МИД.

При этом внутри России от российского гражданства отказались всего 40 человек, сообщили в МВД. Ведомство не уточнило, сколько таких заявлений было годом ранее.

В прошлом году было также зафиксировано уменьшение числа тех, кто, наоборот, получил российское гражданство. По сравнению с годом ранее оно снизилось на 6,4% и составило чуть более 691 тыс. человек, выяснил РБК, изучив миграционную статистику МВД России. Для сравнения, в 2021 году решение о предоставлении российского гражданства было принято в отношении более 735 тыс. человек.

При этом число тех, кто получал российское гражданство, в последние несколько лет всегда росло: так, в 2018 году паспорт получили примерно 269 тыс. человек, в 2019-м — почти 498 тыс., в 2020-м — 656 тыс.

Согласно статистике МВД, чаще всего в прошлом году российское гражданство получали граждане Украины. На них пришлось почти 43% от общего количества соответствующих решений — почти 297 тыс. На втором месте — граждане Таджикистана с показателем 174 тыс. Далее следуют Армения (45 тыс.), Казахстан (42 тыс.), Узбекистан (27 тыс.) и Азербайджан (23 тыс.).

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