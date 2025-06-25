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Общество

Рост активности ТОС в Пскове отметил депутат Сергей Литвиненко

Одним из важных достижений работы Псковской городской Думы за 2024 год депутат Сергей Литвиненко отметил рост активности ТОС.

Сергей Литвиненко. Фото: ПАИ

Также он подчеркнул, что принятие бюджета является ключевым фактором для обеспечения комфортного проживания граждан и стабильной работы городских служб.

«Ради псковичей мы и работаем, чтобы им было комфортно, чтобы работали службы, которые именно зависят от бюджета, – заявил депутат в беседе с корреспондентом ПАИ. – И то, что сейчас бюджет утверждён на 2025 год и плановый период 2026–2027 годов, это действительно большая заслуга депутатов. Важно отметить сплочённую работу с администрацией города, позволяющую оперативно решать возникающие вопросы, касающиеся различных сфер жизни города: от банно-прачечного комбината до лифтового хозяйства. Мы оперативно реагируем на чаяния псковичей, чтобы не было перебоев с теплоснабжением и с работой лифтов».

Кроме того, Сергей Литвиненко отметил положительную динамику в работе ТОС.

«В 2024 году увеличилось количество ТОС, горожане стали понимать и активно участвовать в их создании. Псковичи сами организуют ТОС и озвучивают свои вопросы и пожелания, на которые мы стараемся быстрее реагировать», – отметил он.

Депутат также подчеркнул значимость внесения изменений в градостроительный и земледельческий план города, который определит дальнейшее развитие Пскова и позволит принимать решения, направленные на благо жителей.

«Внесение изменений в градостроительный и земледельческий план города – это знаковое событие, определяющее вектор развития Пскова и позволяющее принимать решения, нацеленные на благополучие жителей», – подытожил Сергей Литвиненко.

Принятый бюджет и активное участие населения в работе ТОС, по мнению депутатов, являются важными шагами на пути к улучшению качества жизни в Пскове.

Напомним, сегодня, 25 июня, состоялась очередная сессия Псковской городской Думы, где с результатом о проделанной работе за 2024 год выступил её председатель Александр Гончаренко.

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