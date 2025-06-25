Рост активности ТОС в Пскове отметил депутат Сергей Литвиненко

14:53, 25 июня 2025, ПАИ

Одним из важных достижений работы Псковской городской Думы за 2024 год депутат Сергей Литвиненко отметил рост активности ТОС.

Также он подчеркнул, что принятие бюджета является ключевым фактором для обеспечения комфортного проживания граждан и стабильной работы городских служб.

«Ради псковичей мы и работаем, чтобы им было комфортно, чтобы работали службы, которые именно зависят от бюджета, – заявил депутат в беседе с корреспондентом ПАИ. – И то, что сейчас бюджет утверждён на 2025 год и плановый период 2026–2027 годов, это действительно большая заслуга депутатов. Важно отметить сплочённую работу с администрацией города, позволяющую оперативно решать возникающие вопросы, касающиеся различных сфер жизни города: от банно-прачечного комбината до лифтового хозяйства. Мы оперативно реагируем на чаяния псковичей, чтобы не было перебоев с теплоснабжением и с работой лифтов».

Кроме того, Сергей Литвиненко отметил положительную динамику в работе ТОС.

«В 2024 году увеличилось количество ТОС, горожане стали понимать и активно участвовать в их создании. Псковичи сами организуют ТОС и озвучивают свои вопросы и пожелания, на которые мы стараемся быстрее реагировать», – отметил он.

Депутат также подчеркнул значимость внесения изменений в градостроительный и земледельческий план города, который определит дальнейшее развитие Пскова и позволит принимать решения, направленные на благо жителей.

«Внесение изменений в градостроительный и земледельческий план города – это знаковое событие, определяющее вектор развития Пскова и позволяющее принимать решения, нацеленные на благополучие жителей», – подытожил Сергей Литвиненко.

Принятый бюджет и активное участие населения в работе ТОС, по мнению депутатов, являются важными шагами на пути к улучшению качества жизни в Пскове.

Напомним, сегодня, 25 июня, состоялась очередная сессия Псковской городской Думы, где с результатом о проделанной работе за 2024 год выступил её председатель Александр Гончаренко.