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Общество

Глухой забор, козы и мак: какие запреты и штрафы действуют для дачников

Что запрещено делать дачникам и чем грозит нарушение существующих запретов, рассказали юристы. Глухие заборы, выращивание мака и шалфея, вырубка деревьев, рытье колодцев, разведение коров и коз – за всё это на своём участке можно получить наказание.

Фото: официальный телеграм-канал Псковской области

Глухие заборы разрешены лишь по внешним границам участка, со стороны улицы или проезда. Между соседними участками требуются прозрачные ограждения, уточнил управляющий партнер «Ляпунов, Терехин и партнеры» Роман Ляпунов. «Глухой забор – это ограждение без просветов, через которое невозможно увидеть происходящее и которое мешает циркуляции воздуха и доступу солнечного света. Это может быть любой сплошной забор, не важно, из какого материала», – приводит слова управляющего партнера ЮК «Варшавский и партнеры» Владислава Варшавского РИА Новости.

В перспективе недовольный сосед может обратиться в суд, и забор обяжут демонтировать за свой счет, предупредили юристы.

Фото: ПАИ

Также они обратили внимание, что на федеральном уровне существует перечень растений, которые нельзя сажать на своём участке. В него входят, к примеру, трехцветная ипомея, шалфей предсказателей, некоторые кактусы и другие растения, в том числе наркосодержащие (мак, конопля и так далее). За незаконное культивирование таких культур предусмотрено наказание вплоть до восьми лет лишения свободы. За высадку сорняков выше забора грозит штраф до 500 рублей, за борщевик – до 5 тысяч.

Фото: ПАИ

Кроме того, владелец дачи не имеет права самовольно срубать особо ценные породы деревьев, которые перечислены в особом правительственном перечне. Штрафы за вырубку редких деревьев могут достигать нескольких сотен тысяч рублей.

Помимо этого, владелец дачного участка может вырыть колодец на глубину не более 5 метров, в противном случае потребуется получение лицензии на пользование недрами, предупредил Ляпунов. За данное нарушение предусмотрен штраф в размере от 3 тысяч до 5 тысяч рублей. Расстояние от колодца до туалета не может быть меньше 8 метров, от забора – меньше 1 метра.

Фото: ПАИ

Нельзя разводить сельскохозяйственных животных (коров, коз и других) и птицу на участках под ИЖС, под огородничество и на садовых участках. На участках с другим видом разрешённого использования нельзя размещать кроликов и птицу ближе четырех метров от дома соседей. Размер штрафа за нарушение варьируется от 500 до 9 тысяч рублей. Если домашнее животное причинит вред человеку или чужому имуществу, его хозяину придётся возмещать убытки в полном объёме. За нарушение правил содержания животных тоже предусмотрены штрафы до 30 тысяч рублей.

Фото: ПАИ

А вот если дача превратилась в заросший пустырь, владельцу могут грозить штрафы, в крайнем случае даже изъятие участка в муниципальную собственность. Изъятие происходит через решение суда и с выплатой собственнику рыночной стоимости земли. Участок считается неосвоенным, если он захламлён более чем на 50 %, на нём есть здания с разрушенной крышей и стенами, без окон, он предназначен под ИЖС и на нем в течение 7 лет после регистрации собственности не построен жилой дом.

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