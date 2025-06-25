Глухой забор, козы и мак: какие запреты и штрафы действуют для дачников

12:55, 25 июня 2025, ПАИ

Что запрещено делать дачникам и чем грозит нарушение существующих запретов, рассказали юристы. Глухие заборы, выращивание мака и шалфея, вырубка деревьев, рытье колодцев, разведение коров и коз – за всё это на своём участке можно получить наказание.

Глухие заборы разрешены лишь по внешним границам участка, со стороны улицы или проезда. Между соседними участками требуются прозрачные ограждения, уточнил управляющий партнер «Ляпунов, Терехин и партнеры» Роман Ляпунов. «Глухой забор – это ограждение без просветов, через которое невозможно увидеть происходящее и которое мешает циркуляции воздуха и доступу солнечного света. Это может быть любой сплошной забор, не важно, из какого материала», – приводит слова управляющего партнера ЮК «Варшавский и партнеры» Владислава Варшавского РИА Новости.

В перспективе недовольный сосед может обратиться в суд, и забор обяжут демонтировать за свой счет, предупредили юристы.

Также они обратили внимание, что на федеральном уровне существует перечень растений, которые нельзя сажать на своём участке. В него входят, к примеру, трехцветная ипомея, шалфей предсказателей, некоторые кактусы и другие растения, в том числе наркосодержащие (мак, конопля и так далее). За незаконное культивирование таких культур предусмотрено наказание вплоть до восьми лет лишения свободы. За высадку сорняков выше забора грозит штраф до 500 рублей, за борщевик – до 5 тысяч.

Кроме того, владелец дачи не имеет права самовольно срубать особо ценные породы деревьев, которые перечислены в особом правительственном перечне. Штрафы за вырубку редких деревьев могут достигать нескольких сотен тысяч рублей.

Помимо этого, владелец дачного участка может вырыть колодец на глубину не более 5 метров, в противном случае потребуется получение лицензии на пользование недрами, предупредил Ляпунов. За данное нарушение предусмотрен штраф в размере от 3 тысяч до 5 тысяч рублей. Расстояние от колодца до туалета не может быть меньше 8 метров, от забора – меньше 1 метра.

Нельзя разводить сельскохозяйственных животных (коров, коз и других) и птицу на участках под ИЖС, под огородничество и на садовых участках. На участках с другим видом разрешённого использования нельзя размещать кроликов и птицу ближе четырех метров от дома соседей. Размер штрафа за нарушение варьируется от 500 до 9 тысяч рублей. Если домашнее животное причинит вред человеку или чужому имуществу, его хозяину придётся возмещать убытки в полном объёме. За нарушение правил содержания животных тоже предусмотрены штрафы до 30 тысяч рублей.

А вот если дача превратилась в заросший пустырь, владельцу могут грозить штрафы, в крайнем случае даже изъятие участка в муниципальную собственность. Изъятие происходит через решение суда и с выплатой собственнику рыночной стоимости земли. Участок считается неосвоенным, если он захламлён более чем на 50 %, на нём есть здания с разрушенной крышей и стенами, без окон, он предназначен под ИЖС и на нем в течение 7 лет после регистрации собственности не построен жилой дом.