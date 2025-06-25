Фундамент нового котла укрепляют в крупнейшей котельной Пскова

12:49, 25 июня 2025, ПАИ

Фундамент нового котла укрепляют в котельной № 9 в Пскове, сообщил глава города Борис Елкин в своём Telegram-канале.

«Перед специалистами, трудящимися на котельной № 9, стоит непростая, но крайне важная задача – полностью модернизировать оборудование, обеспечивающее тепло в домах и социальных учреждениях Запсковья, Любятово и Центра», – отметил глава города.

Сейчас осуществляется один из ключевых процессов – укрепление фундамента нового котла. Шесть колонн уже подготовлены, уточнил он.

«Выполненная работа упрощает предстоящую замену второго котла, средства на приобретение которого выделены Правительством РФ», – заключил Борис Елкин.

Отметим, что 337,4 миллиона рублей из федерального бюджета направят на продолжение реконструкции котельной № 9 в Пскове. Ранее на реализацию первой очереди реконструкции котельной из федерального бюджета было выделено 200 миллионов рублей. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников держит вопрос реализации проекта под особым контролем.

О масштабной модернизации котельной, обогревающей половину Пскова, рассказал также глава города Борис Елкин в программе «Оглавление» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM).

Напомним, что проект реконструкции котельной был год назад представлен на Днях Псковской области в Совете Федерации.