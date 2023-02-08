95 пожаров зарегистрировано в январе в Псковской области

11:17, 08 февраля 2023, ПАИ

95 пожаров зарегистрировано в январе в Псковской области, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Неосторожное обращение с огнем стало причиной 30 возгораний. Вторая наиболее распространенная причина пожаров - нарушение правил при устройстве и эксплуатации электрооборудования.

«В целом пожаров, гибели и травматизма на них людей стало меньше в сравнении с аналогичным периодом 2022 года. Несмотря на снижение данных показателей, не стоит пренебрегать правилами пожарной безопасности. В случае возникновения пожара или задымления незамедлительно звоните по номеру вызова пожарной охраны 101 или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру 112», - рекомендуют в ведомстве.