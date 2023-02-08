Сотрудника на должность секретаря судебных заседаний ищут в Пскове

12:25, 08 февраля 2023, ПАИ

Псковский городской суд приглашает на замещение должности федеральной государственной гражданской службы – секретаря судебного заседания. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Требования к кандидату: наличие высшего юридического образования не ниже бакалавра; профессиональные знания и навыки, необходимые для исполнения должностных обязанностей; хорошее знание русского языка; высокая работоспособность.

Контактный телефон для справок – 8 (8112) 56 10 41.