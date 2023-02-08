Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Михаил Ведерников поздравил псковских ученых с Днем российской науки

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил докторов, кандидатов наук, аспирантов и студентов региона с Днем российской науки. Поздравление опубликовано на сайте правительства региона.

Он отметил, что благодаря их ежедневному труду, стремлению к знаниям и поиску новых решений, а также внедрению технологий и научных разработок развиваются промышленные компании и производства региона, совершенствуется система здравоохранения и решаются важные социально-экономические задачи.

Глава региона подчеркнул, что большую работу в этом направлении также проводят студенты и преподаватели Псковского государственного университета. «В прошлом году Российский научный фонд поддержал четыре грантовых заявки ученых нашего вуза, которые получили гранты на общую сумму в 6 млн рублей. Еще пять научных групп получили поддержку самого университета на проведение фундаментальных научных исследований, среди которых — экологический мониторинг реки Великой, моделирование заболеваемости вирусными инфекциями в Псковской области с применением нейронных сетей, изучение гидрообъемной трансмиссии на основе шестеренных гидромашин и другие», - пояснил он. 

Также Михаил Ведерников напомнил, что ежегодно в ПсковГУ проводится «Школа молодых ученых», где студенты проходят обучение и интенсивы от ведущих специалистов вузов страны и федеральных научно-исследовательских центров.

«Благодарю педагогов, ученых, наставников за умение вдохновить нашу молодежь на достижение поставленных целей, за способность увлечь в мир науки и открытий. Желаю всем, кто вносит вклад в укрепление научного потенциала Псковской области, — здоровья, счастья, добра, интересных задач и новых исследовательских горизонтов!» - сказал он.

Напомним, сегодня по всей стране отмечают День российской науки. Праздник был учрежден в 1999 году указом президента РФ.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













08 февраля 2023

Эстетическую медицину обсуждают на круглом столе в медиацентре ПАИ
08 февраля 2023

Почти 150 псковичей заболели COVID-19 за неделю
08 февраля 2023

Опубликовано видео со спасёнными в Псковской области медвежатами
08 февраля 2023

Стали известны подробности спасения медвежат в Псковской области
08 февраля 2023

Михаил Ведерников поздравил псковских ученых с Днем российской науки
08 февраля 2023

Рокфор или неликвид: жительница Бежаниц купила в магазине сыр с плесенью
08 февраля 2023

ФОТО Рысь заметили у жилого дома в Печорском районе
08 февраля 2023

До 0 градусов прогнозируют псковские синоптики 9 февраля

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...