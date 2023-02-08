Михаил Ведерников поздравил псковских ученых с Днем российской науки

12:59, 08 февраля 2023, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил докторов, кандидатов наук, аспирантов и студентов региона с Днем российской науки. Поздравление опубликовано на сайте правительства региона.

Он отметил, что благодаря их ежедневному труду, стремлению к знаниям и поиску новых решений, а также внедрению технологий и научных разработок развиваются промышленные компании и производства региона, совершенствуется система здравоохранения и решаются важные социально-экономические задачи.

Глава региона подчеркнул, что большую работу в этом направлении также проводят студенты и преподаватели Псковского государственного университета. «В прошлом году Российский научный фонд поддержал четыре грантовых заявки ученых нашего вуза, которые получили гранты на общую сумму в 6 млн рублей. Еще пять научных групп получили поддержку самого университета на проведение фундаментальных научных исследований, среди которых — экологический мониторинг реки Великой, моделирование заболеваемости вирусными инфекциями в Псковской области с применением нейронных сетей, изучение гидрообъемной трансмиссии на основе шестеренных гидромашин и другие», - пояснил он.

Также Михаил Ведерников напомнил, что ежегодно в ПсковГУ проводится «Школа молодых ученых», где студенты проходят обучение и интенсивы от ведущих специалистов вузов страны и федеральных научно-исследовательских центров.

«Благодарю педагогов, ученых, наставников за умение вдохновить нашу молодежь на достижение поставленных целей, за способность увлечь в мир науки и открытий. Желаю всем, кто вносит вклад в укрепление научного потенциала Псковской области, — здоровья, счастья, добра, интересных задач и новых исследовательских горизонтов!» - сказал он.

Напомним, сегодня по всей стране отмечают День российской науки. Праздник был учрежден в 1999 году указом президента РФ.