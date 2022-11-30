Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Российский научный фонд одобрил грантовые заявки ПсковГУ на 6 млн рублей

Четыре грантовые заявки ученых Псковского государственного университета стали победителями конкурса Российского научного фонда «Проведение фундаментальных научных исследований и поисковых научных исследований малыми отдельными научными группами». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе вуза.

В числе заявок, получивших поддержку, - проект «Изучение механизмов адаптации фототрофных микроорганизмов к стрессу путем регуляции структуры популяции клеток», руководителем которого является проректор по научной работе ПсковГУ Тарас Антал. В ходе его реализации будут получены новые фундаментальные знания о механизмах регуляции структуры фитопланктонных сообществ к стрессовым условиям, изучены адаптационные стратегии разных видов в составе фитопланктона, разработаны методы эффективной оценки структуры фитопланктонных сообществ с использованием метода флуоресцентной микроскопии, позволяющего оценивать состояние фотосинтетического аппарата отдельных клеток путем измерения кинетических кривых флуоресценции хлорофилла с высоким разрешением. Значимость полученных результатов определяется, в первую очередь, высокой востребованностью прикладных экологических исследований естественных и искусственных водоемов с использованием современных неинвазивных подходов. В частности, понимание механизмов регуляции фитопланктонных сообществ позволит предсказывать развитие цветений и последствия локальных экологических катастроф.

В числе победителей грантового конкурса РФН – проект «Другой» колонизатор: имперское соперничество в колониальных дискурсах и нарративах Нового времени», разработанный доцентом исторического факультета Санкт-Петербургского государственного университета Виктором Борисенко совместно с преподавателями кафедры отечественной и всеобщей истории ПсковГУ Анной Яковлевой и Лидией Антоновой.

Цель исследования заключается в проведении на основе синхронных источников анализа колониального дискурса и нарратива в период генезиса и расширения влияния ведущих колониальных империй в Новое время и сравнении полученных моделей репрезентации соперника. По итогам выполнения проекта ожидается создание комплексной модели реконструкции образа «Другого» колонизатора в колониальных дискурсах и нарративах отдельных стран Запада Нового времени – Великобритании, Франции и Германии. Благодаря этому станет возможным понимание механизмов и алгоритмов конструирования и эволюции образа соперника. Это позволит по-новому взглянуть на исторические алгоритмы развития обществ западной цивилизации и научно определить значимость социальных рывков и процессов их противодействия для поступательного развития общества, в том числе и российского. В совокупности это поможет более полно оценить историческую устойчивость разных методик репрезентации власти, а также проанализировать их корреляцию с текущими историческими реалиями.

Проект «Образ врага в российской дореволюционной периодической печати XX века», руководителем которого является начальник управления научно-исследовательской деятельности ПсковГУ Василий Фролов, направлен на исследование и анализ особенностей деятельности периодической печати Российской империи прошлого столетия по формированию образа внешнего врага в массовом сознании российского общества в период, когда международная обстановка в мире была достаточно сильно накалена, а России пришлось принять участие в двух крупных военных столкновениях: русско-японской войне 1904–1905 гг. и Первой мировой войне.

В рамках данного проекта будет проведено комплексное исследование особенностей использования периодической печати как информационно-пропагандистского рупора Российской империи в начале XX века по созданию образа внешнего врага в период нестабильной и напряженной международной обстановки в мире. Особое внимание будет уделено изучению технологий, которые использовали в рамках межгосударственного информационного противоборства российские СМИ того периода времени.

«Формирование интеллектуального киберфизического технополиса депрессивного района на основе системообразующего инновационно-активного кластера для повышения экономической безопасности региона» - так называется четвертый грантовый проект, поддержанный РНФ. Он будет реализован в Псковском государственном университете под руководством профессора Воронежского государственного технического университета Елены Шкарупеты.

Результатами проведенного исследования будут являться научная концепция интеллектуального киберфизического технополиса на основе системообразующего инновационно-активного кластера; определение роли и факторов деятельности технополиса в качестве субъекта повышения экономической безопасности депрессивного региона; показатели оценки и индикаторы измерения эффективности интеллектуального киберфизического технополиса; уровень и потенциал использования связанности участников системообразующего инновационно-активного кластера; система цифровых сервисов интеллектуального киберфизического технополиса; цикл статей и докладов в научных издания России и зарубежья.

Практическая значимость заключается в разработке модели интеллектуального киберфизического технополиса на основе системообразующего инновационно-активного кластера с использованием: оценки экономических агентов кластера и цифровых коммуникаций между ними как эффективного инструмента управления экономической безопасностью депрессивного региона; использования кластерами цифровых платформ, алгоритмов сбора и обработки больших данных; анализа и систематизации востребованных в депрессивных районах сервисов и приложений; оценки потенциала монетизации цифровых технологий в депрессивных районах с целью повышения их экономической безопасности.

Добавим, что реализация проектов рассчитана на год (с возможностью продления еще на один год). Сумма по каждому гранту составляет 1,5 млн рублей.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













30 ноября 2022

X форум социально ориентированных НКО «Содействие» проходит в Пскове
30 ноября 2022

Студентка из Опочки номинирована на «Народное признание» за спасение ребёнка
30 ноября 2022

Электронную торговлю с помощью «Почты России» обсуждают в медиацентре ПАИ
30 ноября 2022

Псковичи за 5 минут раскупили все билеты на поезд Деда Мороза
30 ноября 2022

ВИДЕОФАКТ В Пскове устраняют последствия снегопада
30 ноября 2022

Вице-губернатор Псковской области станет гостем «Серебряного дождя»
30 ноября 2022

Порядок участия ТОСов в грантовом конкурсе разъяснила Елена Тимашова
30 ноября 2022

До -8 градусов и снег прогнозируют сегодня в Псковской области

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...