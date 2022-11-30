Российский научный фонд одобрил грантовые заявки ПсковГУ на 6 млн рублей

11:32, 30 ноября 2022, ПАИ

Четыре грантовые заявки ученых Псковского государственного университета стали победителями конкурса Российского научного фонда «Проведение фундаментальных научных исследований и поисковых научных исследований малыми отдельными научными группами». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе вуза.

В числе заявок, получивших поддержку, - проект «Изучение механизмов адаптации фототрофных микроорганизмов к стрессу путем регуляции структуры популяции клеток», руководителем которого является проректор по научной работе ПсковГУ Тарас Антал. В ходе его реализации будут получены новые фундаментальные знания о механизмах регуляции структуры фитопланктонных сообществ к стрессовым условиям, изучены адаптационные стратегии разных видов в составе фитопланктона, разработаны методы эффективной оценки структуры фитопланктонных сообществ с использованием метода флуоресцентной микроскопии, позволяющего оценивать состояние фотосинтетического аппарата отдельных клеток путем измерения кинетических кривых флуоресценции хлорофилла с высоким разрешением. Значимость полученных результатов определяется, в первую очередь, высокой востребованностью прикладных экологических исследований естественных и искусственных водоемов с использованием современных неинвазивных подходов. В частности, понимание механизмов регуляции фитопланктонных сообществ позволит предсказывать развитие цветений и последствия локальных экологических катастроф.

В числе победителей грантового конкурса РФН – проект «Другой» колонизатор: имперское соперничество в колониальных дискурсах и нарративах Нового времени», разработанный доцентом исторического факультета Санкт-Петербургского государственного университета Виктором Борисенко совместно с преподавателями кафедры отечественной и всеобщей истории ПсковГУ Анной Яковлевой и Лидией Антоновой.

Цель исследования заключается в проведении на основе синхронных источников анализа колониального дискурса и нарратива в период генезиса и расширения влияния ведущих колониальных империй в Новое время и сравнении полученных моделей репрезентации соперника. По итогам выполнения проекта ожидается создание комплексной модели реконструкции образа «Другого» колонизатора в колониальных дискурсах и нарративах отдельных стран Запада Нового времени – Великобритании, Франции и Германии. Благодаря этому станет возможным понимание механизмов и алгоритмов конструирования и эволюции образа соперника. Это позволит по-новому взглянуть на исторические алгоритмы развития обществ западной цивилизации и научно определить значимость социальных рывков и процессов их противодействия для поступательного развития общества, в том числе и российского. В совокупности это поможет более полно оценить историческую устойчивость разных методик репрезентации власти, а также проанализировать их корреляцию с текущими историческими реалиями.

Проект «Образ врага в российской дореволюционной периодической печати XX века», руководителем которого является начальник управления научно-исследовательской деятельности ПсковГУ Василий Фролов, направлен на исследование и анализ особенностей деятельности периодической печати Российской империи прошлого столетия по формированию образа внешнего врага в массовом сознании российского общества в период, когда международная обстановка в мире была достаточно сильно накалена, а России пришлось принять участие в двух крупных военных столкновениях: русско-японской войне 1904–1905 гг. и Первой мировой войне.

В рамках данного проекта будет проведено комплексное исследование особенностей использования периодической печати как информационно-пропагандистского рупора Российской империи в начале XX века по созданию образа внешнего врага в период нестабильной и напряженной международной обстановки в мире. Особое внимание будет уделено изучению технологий, которые использовали в рамках межгосударственного информационного противоборства российские СМИ того периода времени.

«Формирование интеллектуального киберфизического технополиса депрессивного района на основе системообразующего инновационно-активного кластера для повышения экономической безопасности региона» - так называется четвертый грантовый проект, поддержанный РНФ. Он будет реализован в Псковском государственном университете под руководством профессора Воронежского государственного технического университета Елены Шкарупеты.

Результатами проведенного исследования будут являться научная концепция интеллектуального киберфизического технополиса на основе системообразующего инновационно-активного кластера; определение роли и факторов деятельности технополиса в качестве субъекта повышения экономической безопасности депрессивного региона; показатели оценки и индикаторы измерения эффективности интеллектуального киберфизического технополиса; уровень и потенциал использования связанности участников системообразующего инновационно-активного кластера; система цифровых сервисов интеллектуального киберфизического технополиса; цикл статей и докладов в научных издания России и зарубежья.

Практическая значимость заключается в разработке модели интеллектуального киберфизического технополиса на основе системообразующего инновационно-активного кластера с использованием: оценки экономических агентов кластера и цифровых коммуникаций между ними как эффективного инструмента управления экономической безопасностью депрессивного региона; использования кластерами цифровых платформ, алгоритмов сбора и обработки больших данных; анализа и систематизации востребованных в депрессивных районах сервисов и приложений; оценки потенциала монетизации цифровых технологий в депрессивных районах с целью повышения их экономической безопасности.

Добавим, что реализация проектов рассчитана на год (с возможностью продления еще на один год). Сумма по каждому гранту составляет 1,5 млн рублей.