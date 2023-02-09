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Общество

Финансовую безопасность изучат кот Матроскин и Шарик

Герои мультсериала «Простоквашино» в четвёртом сезоне научат зрителей основам построения бизнеса и правилам финансовой безопасности. Первая серия вышла в среду в онлайн-кинотеатре Okko, 12 февраля эпизод появится в эфире телеканала «Карусель», сообщили в пресс-службе «Союзмультфильма».

«В онлайн-кинотеатре Okko вышла новая серия популярного мультсериала «Простоквашино» под названием «Полосатая проверка», с 12 февраля эпизод можно будет также увидеть на телеканале «Карусель». Это первая из пяти серий, созданных «Союзмульфильмом» совместно с Центром финансовой грамотности НИФИ Минфина России при поддержке министерства», — говорится в сообщении.

В новом сезоне мультсериала зрителей ждёт пять эпизодов, среди них — «Тушите свет», «Папина отдушина» и «Парк аттракционов», которые будут посвящены финансовой грамотности. Герои «Простоквашина» научат зрителей основам построения бизнеса, разумному сбережению, а также правилам финансовой безопасности.

«Финансовая грамотность стала обязательной частью школьных программ, и уже более 86 тыс. педагогов по всей стране прошли специальную подготовку для того, чтобы обучать детей основам финансовой, налоговой, бюджетной политики. Поэтому сегодня наша задача, во-первых, добиться того, чтобы в каждой школе были выделены специальные часы и занятия для изучения этих тем и, во-вторых, поддерживать создание современного познавательно-развлекательного контента, который учителя смогут использовать, в том числе и на уроках. Ещё важно, чтобы дома тоже продолжался процесс вовлечения детей в тему финансово грамотного и безопасного поведения, и мультфильмы как раз позволят сделать это», — цитирует пресс-служба «Союзмультфильма» замминистра финансов Михаила Котюкова.

По словам генерального продюсера киностудии Юлии Осетинской, тема финансовой грамотности гармонично интегрировалась в сюжет «Простоквашина» и характеры героев. «Мир мультсериала «Простоквашино» — это самое настоящее зеркало нашей жизни, где в простой и доступной форме находят своё метафоричное отражение все окружающие нас процессы и явления», — привели её слова в пресс-службе. 

 

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