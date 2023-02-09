В Новосибирске из-за взрыва газа обрушился подъезд пятиэтажного дома

08:33, 09 февраля 2023, ПАИ

В Новосибирске при взрыве газа в пятиэтажном жилом доме обрушился подъезд, погибли два человека, сообщил губернатор Новосибирской области Андрей Травников в своем Telegram-канале.

«В результате хлопка газа произошло обрушение подъезда пятиэтажного дома на улице Линейной в Заельцовском районе. <...> В настоящий момент известно об одном погибшем и четверых пострадавших. Развернуты все необходимые спасательные работы, на месте находятся бригады скорой помощи региона и медицины катастроф», — отметил глава региона.

Травников уточнил, что речь идет о третьем подъезде, в котором находится 15 квартир.



Позже он сообщил о еще одном погибшем из-за отравления угарным газом. Областной минздрав заявил о шести пострадавших.

По словам губернатора, он поручил своему заместителю Сергею Семке, мэру города Новосибирска Анатолию Локтю и руководителю ГУ МЧС НСО Виктору Орлову организовать спасательные работы и работы по оказанию первой помощи пострадавшим.

В региональном управлении МЧС сообщили, что в результате инцидента начался пожар на площади 300 квадратных метров. Спасатели эвакуировали 50 человек.

