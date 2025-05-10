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Происшествия

Жилой дом сгорел в Опочецком районе

Возгорание жилого дома произошло в деревне Агафонково, сообщили ПАИ в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

  • Жилой дом сгорел в Опочецком районе
    Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области
  • Жилой дом сгорел в Опочецком районе
    Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области
  • Жилой дом сгорел в Опочецком районе
    Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области
  • Жилой дом сгорел в Опочецком районе
    Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области
  • Жилой дом сгорел в Опочецком районе
    Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области
  • Жилой дом сгорел в Опочецком районе
    Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области
  • Жилой дом сгорел в Опочецком районе
    Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области
  • Жилой дом сгорел в Опочецком районе
    Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области
  • Жилой дом сгорел в Опочецком районе
    Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области

Оперативно прибывшие на место пожарные подразделения ликвидировали очаг возгорания и предотвратили распространение огня на соседние постройки. До прибытия пожарных соседи успели вынести из дома газовый баллон.

По предварительной информации, причиной пожара могло стать короткое замыкание электропроводки на веранде.

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