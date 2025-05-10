Жилой дом сгорел в Опочецком районе

16:17, 10 мая 2025, ПАИ

Возгорание жилого дома произошло в деревне Агафонково, сообщили ПАИ в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.



Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области



Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области



Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области



Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области



Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области



Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области



Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области



Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области



Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области

















Оперативно прибывшие на место пожарные подразделения ликвидировали очаг возгорания и предотвратили распространение огня на соседние постройки. До прибытия пожарных соседи успели вынести из дома газовый баллон.

По предварительной информации, причиной пожара могло стать короткое замыкание электропроводки на веранде.