Эксперт объяснил, почему продолжается пандемия коронавируса в России

09:15, 09 февраля 2023, ПАИ

В России эпидемия коронавирусной инфекции развивается среди непереболевших и непривитых граждан, сообщил профессор кафедры вирусологии биофака МГУ, доктор биологических наук Алексей Аграновский, пишет газета «Известия».

«Идет эпидемия непривитых: самых тяжелых случаев болезни и смерти больше среди тех, кто не вакцинирован», — сказал эксперт.

Ранее на этой неделе Роспотребнадзор распространил сообщение об одновременном росте заболеваемости гриппом (на 11% по сравнению с прошлой неделей) и COVID-19 (на 33%). По данным ведомства, подъем заболеваемости коронавирусом наблюдается в России на протяжении четырех недель, более 40% всех случаев приходится на Москву, Санкт-Петербург и Подмосковье.

«Контагиозность штаммов коронавируса сейчас сравнима с контагиозностью кори или ветрянки, она высочайшая. Вирус — как пламя, которое занимает все свободные делянки в лесу, и то, что еще способно гореть, может загореться. И люди, чувствительные к вирусу, рано или поздно при такой высокой заразности, как у актуальных штаммов коронавируса, обязательно заболеют», — пояснил Алексей Аграновский.

По его словам, несмотря на то что существующие вакцины создавались для «нулевого» штамма, а сейчас циркулируют уже другие его мутации, они всё равно эффективны, хотя и работают по-другому.