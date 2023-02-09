Гражданин Таджикистана попытался дать взятку псковскому таможеннику

11:21, 09 февраля 2023, ПАИ

Гражданин Таджикистана попытался дать взятку псковскому таможеннику, сообщили Псковскому агентству информации в Псковской транспортной прокуратуре.

15 декабря 2022 года гражданин Республики Таджикистан попытался дать таможенному инспектору МАПП «Убылинка» взятку в 200 долларов США. Деньги предназначались за беспрепятственный выпуск транспортного средства на территорию России и освобождение от уплаты таможенных платежей, но осужденный довести свой преступный умысел до конца не смог по независящим от него обстоятельствам, поскольку таможенный инспектор уведомил об этом начальника Псковской таможни.

Суд признал гражданина Республики Таджикистан виновным и назначил наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей, взятку суд конфисковал.